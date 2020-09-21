Психиатр рассказал о вреде «фальшивого» позитивного настроя

Психиатр Александр Федорович рассказал о вреде «фальшивого» позитивного настроя и надменной демонстрации радушия.

Специалист пояснил, что с наступлением осеннего периода как правило возрастает стрессогенность и агрессивность, информирует канал ОТР.

«Лето нас немножко спасло: люди разбежались, и как-то немножко это все погасло, у всех появилась возможность куда-то поехать, провести время где-то на берегу моря и так далее несмотря на то, что ценник возрос в 1,5–2 раза», — заметил Федорович.

По его словам, «угрюмость» граждан России является их отличительной чертой. Нередко можно услышать призывы сохранять на лице улыбку и быть всегда приветливым. Как считает психиатр, такой настрой быстро «выгорает». При заглушении истинных эмоций человек их лишь накапливает. Для улучшения настроения Федорович посоветовал стремиться ценить то, что уже есть и перенимать хорошее настроение у близких людей.