Психиатр рассказал о боязни тумана у людей

Российскую столицу накрыл густой туман. Психиатр Михаил Тетюшкин в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, кому в эти часы пришлось нелегко: людям, обладающим специфической фобией — боязнью тумана.

Такой страх называют гомилофобией, или гомихлофобией. По словам психиатра, встречается такое расстройство крайне редко.

«Это экзотический вариант. На самом деле количество разнообразнейших фобий огромно. Весь этот конгломерат называется у психиатров „сад греческих корней“ — по названиям различных фобий. Страх тумана, как сегодня, тоже возможен. Ничего сверхъестественного в этом нет. Но это крайне редкий вариант, который можно и вообще не встретить за свою практику. По крайней мере, мне вот пока пациенты с такого рода фобией не попадались», — рассказал Тетюшкин.

Борются с гомилофоией также, как и с другими иррациональными страхами — ищут причину, какой-то триггер, который мог стать толчком для появления такой особенности психики.

«Изначально надо купировать медикаментозно тревожность, остроту эмоционального реагирования, а далее надо пытаться выявить эту причину и по возможности ее нейтрализовать», — пояснил психиатр.