Психиатр рассказал, как вакцинация снижает тревожность

Вакцинация от коронавируса способствует снижению тревожности. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-психиатр Виктор Ханыков.

Во время пандемии многие люди чувствуют себя беспокойно из-за постоянного давления со стороны СМИ и знакомых по поводу опасности коронавируса. Вакцинация может не только защитить от вируса, но и оказать психологический эффект, снизив уровень тревожности.

«Меры против COVID-19, включая вакцинацию, снижают уровень тревожности и напряженности у человека. Я по себе могу сказать, что у меня тоже была тревога, потому что я в возрасте. Я думал, что если бы я заболел, то мне пришлось бы тяжело. После того, как я сделал прививку, на душе стало спокойнее. Привиться лучше, чем заболеть», — рассказал Ханыков.

При этом, если тревога действительно мешает жить и не уходит, лучше обратиться к специалисту.

«Если вы действительно серьезно тревожитесь из-за пандемии, если ощущаете, что тревога вас „съедает“, то стоит обратиться к психотерапевту или даже к психиатру. Ничего страшного в этом нет. Противотревожные препараты и помощь специалистов помогут сбить волну тревоги. Растущий объем психотерапии в стране — это очень хорошо, потому что врачи учат бороться с проблемами», — заключил психиатр.