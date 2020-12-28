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    28 декабря 2020, 14:10

    Психиатр рассказал, как помочь исполнению своих желаний

    Дарья Морозова

    Врач-психиатр Диана Генварская дала советы, как сделать так, чтобы желания исполнились. Об этом сообщил радиостанция «Говорит Москва».

    В первую очередь она посоветовала, не умалчивать о желаниях, а рассказывать окружающим. Потому что велика вероятность найти того, кто сможет помочь в их исполнении.

    Также Генварская посоветовала практику «Противостояние». Для этого нужно радоваться так, будто желание уже исполнилось.

    «Нужно начать формировать внутреннюю благодарность за то, что это уже произошло», — рассказала она.