Психиатр рассказал, как помочь исполнению своих желаний

В первую очередь она посоветовала, не умалчивать о желаниях, а рассказывать окружающим. Потому что велика вероятность найти того, кто сможет помочь в их исполнении.

Также Генварская посоветовала практику «Противостояние». Для этого нужно радоваться так, будто желание уже исполнилось.

«Нужно начать формировать внутреннюю благодарность за то, что это уже произошло», — рассказала она.