Психиатр рассказал, что ждет казанского стрелка при отправке на принудительное лечение

Казанского стрелка Ильназа Галявиева могут отправить на принудительное лечение в больницу специализированного типа с усиленным наблюдением. Условия у него будут такие же, как у всех, а они мало чем отличаются от тюрьмы, рассказал «360» врач-психиатр, нарколог и психотерапевт Игорь Лазарев.

«Есть разные типы принудительного лечения в зависимости от преступления. В особо тяжелых случаях это могут быть специализированные больницы. Условия там довольно жесткие. Люди находятся в камерах, там есть охранники», — пояснил эксперт.

По его словам, некоторые больные даже просят врачей отменить им диагноз и отправить в обычную тюрьму, потому что обстановка там действительно крайне специфическая. Там нет контингента, который живет «по понятиям», рядом могут находиться серийные маньяки, убийцы, которые могут считать себя людоедами, слышать голоса.

Но так просто из подобных больниц никого не отпускают. Каждые полгода отправленный на принудительное лечение преступник проходит освидетельствование. Его лечение может идти годами.

«Как правило, тяжелые психиатрические заболевания являются хроническими. Они могут переходить в ремиссию, но могут быть обострения. Все это учитывается врачами», — заключил Лазарев.

Как сообщалось ранее, сегодня казанского стрелка Ильназа Галявиева, жертвами которого стали девять человек, признали невменяемым. По данным Общественной наблюдательной комиссии, сейчас он находится в психбольнице. В СК заявили, что проверка вменяемости молодого человека еще не завершена.