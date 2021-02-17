Психиатр предложил организовать телефоны доверия для одиноких россиян

Академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер рассказал радиостанции «Говорит Москва», что в 80-е годы в столице организовали серьезную суицидологическую службу, которая помогала одиноким людям.

«Может быть, есть резон организовать сейчас подобные телефоны доверия, чтобы одинокие люди могли просто поговорить, обсудить какие-то темы», — предложил специалист.

Он заметил, что человек может быть одиноким не только тогда, когда он живет один. И в большей семье бывает одиночество, когда до некоторых людей просто нет дела никому.