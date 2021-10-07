Психиатр пояснил, почему избитому в метро бармену никто не помог

Врач-психиатр Александр Федорович рассказал, почему люди отказались помогать бармену Роману, которого избили в московском метро. По его словам, это «слишком дорогое удовольствие». Человек при этом может пострадать физически, а также понести юридическую ответственность. Об этом написал сайт NEWS.ru.

«Сколько раз такое у нас было? Человек пытается за кого-то заступиться с позиции справедливости, а потом становится предметом для уголовного преследования. Я думаю, что здесь такие механизмы работают. Это и есть точка зрения психики — зачем я туда полезу, если мне потом придется сидеть в тюрьме. Это и есть чистая психика», — подчеркнул медик.

Ранее стало известно, что на 25-летнего молодого человека напали трое мужчин, когда он вступился за оскорбляемую ими девушку. Инцидент произошел в вагоне поезда столичного метро. Друг бармена рассказал, что Роман идет на поправку.

Троих подозреваемых задержали на два месяца. Такое решение принял Черемушкинский суд Москвы.