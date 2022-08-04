Психиатр Пережогин назвал естественным интерес людей к сценам насилия

Психиатр Лев Пережогин оценил информацию о том, что в сиквеле «Джокера» будет много кровавых и жестоких сцен. По его словам, интерес людей к подобному является естественным. Об этом сообщила НСН.

«Людей всегда привлекают сцены насилия и жестокости. Это не плод XXI века. Кровавые казни собирали толпы народа», — пояснил врач.

Он отметил, что жестокие игры или фильмы в целом не влияют на рост преступности в обществе. Пережогин добавил, что видеть подобное не стоит лишь детям или слишком впечатлительным людям, для остальных это не опасно.

Премьера продолжения фильма «Джокер» запланирована на 2024 год.