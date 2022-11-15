Общество 15 ноября 2022, 17:43 Психиатр Пашкова рассказала об особенностях работы в психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца Психиатр Пашкова: наше медицинское учреждение — не место изоляции людей

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Врач-психиатр Алла Пашкова рассказала об особенностях работы в 10-м отделении специализированного типа психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца в Петербурге. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По словам медика, многие думают, что психиатрическая больница является местом для изоляции людей, однако это не так.

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«Пациенты находятся в стабильном состоянии, на терапии, в состоянии ремиссии. У нас — медицинское учреждение, это не место изоляции, не тюрьма, здесь люди получают медицинскую помощь», — добавила Пашкова.

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Пациенты могут выходить гулять во двор, иметь занятия с психотерапевтом и даже пользоваться гаджетами. Несмотря на то, что в данном отделении многие люди совершали тяжкие преступления, врачи рассматривают их как пациентов, а не преступников, заключила Пашкова.