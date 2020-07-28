Психиатр оценил идею о помощи полицейских при принудительной госпитализации
Психиатр Александр Федорович в интервью радиостанции «Говорит Москва» оценил идею, согласно которой полицейские смогут проникать в жилые помещения при принудительной госпитализации, оказывая помощь врачам. Проект подготовило Заксобрание Ленинградской области.
По словам специалиста, при такой процедуре нередко требуется помощь правоохранительных органов. Он отметил, что новые полномочия нельзя рассматривать как элемент карательной психиатрии.
«Здесь нет ничего противозаконного. Я слышу здесь очень положительное то, что силовую структуру обязывают оказать поддержку и медицине, и, в общем-то, гражданам. Я считаю, что это очень хорошо и правильно», — подчеркнул врач.
Он объяснил, что идея психиатрии в формате наказания преувеличена. Медик рассказал, что эта сфера медицины является специфичной с позиции диагностики. Мнение о том, что любой из врачей якобы может поставить диагноз, ошибочно. Как считает эксперт, в настоящее время люди, которые действительно нуждаются в поддержке, не могут ее получить.