Психиатр определил подготовленные к самоизоляции типы личности

«Тяжелее всего сейчас людям общительным, нуждающимся в постоянном контакте, тем, кто сложно переносит отсутствие социального окружения. Легче всего в условиях пандемии и изоляции тем, кто в психозе: для них то, что сейчас происходит вокруг, — норма», — отметил Шмилович.

По словам эксперта, угнетающая атмосфера в Москве не увеличила число обращений к его коллегам.

«Сказывается тот факт, что у людей довольно серьезные экономические проблемы. Но в ближайшее время психиатры и психологи ожидают волну новых пациентов — большей части тех, кто сейчас находится в самоизоляции, нужна как минимум психологическая помощь», — добавил Шмилов

Ранее отечественные отельеры поделились подробностями о новой услуге «самоизоляция в отеле». По некоторым данным, в настоящее время услуга пользуется популярностью среди жителей столицы.