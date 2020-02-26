Психиатр обнаружил причину радикальности подростков

«Радикализации нет, на мой взгляд. Подросткам свойственна в силу возраста радикальность. Другое дело, что эта радикальность стала трансформироваться в более жестокие поступки. И вот в чем причина, нужно разбираться, исследовать. Нужно, чтобы подростки из поля зрения полиции и правоохранительных органов попадали в поле зрения докторов», — подчеркнул Пережогин.

Психиатр уточнил, что «к методичному планированию задуманного», которое не свойственно для подростков, могут привести болезненные переживания.

«У разных детей, попавших в тяжелую ситуацию, разные причины. Многие захотят ответить, что это месть за унижение и обиды. Но не все. Да, тех, кого оскорбляют и травят много больше, чем тех, которые берут в руки оружие и начинают стрелять. Последней каплей может стать все что угодно. А вот что этой каплей окажется, мы не угадаем никогда. А механизмом может стать склад личности таких подростков или взрослых, которые понимают в один момент, что ни их жизнь, ни жизнь окружающих не стоят ломаного гроша. Громко хлопнуть дверью — вот, что им хочется», — заметил эксперт.