Психиатр объяснил, почему мужчинам необходимо плакать

«Плакать полезно для нервной системы, поскольку слезы — это мощный антистрессовый механизм. Когда человек плачет, он, образно говоря, позволяет выходить негативным и тяжелым эмоциям через слезы», — заявил Фомин.

Собеседник добавил, что из-за сложившихся стереотипов, мужчинам сложнее пережить какую-либо тяжелую жизненную ситуацию — представители сильной половины человечества якобы плакать не должны.

Фомин пояснил, что слезы вымывают из организма токсины и вещества, которые стимулируют стресс. В слезах есть гормон стресса пролактин, поэтому сдерживать плач не стоит. Часто плакать, тем более на людях, тоже нельзя. Человек может привыкнуть к позиции жертвы. Но пустить скупую мужскую слезу в минуты стресса бывает достаточно, чтобы почувствовать себя лучше.

Ранее психолог Арина Липкина рассказала о жизненной важности объятий. Когда люди обнимаются, уходит стресс, приходит в норму артериальное давление, а организм вырабатывает больше «гормона любви» окситоцина.