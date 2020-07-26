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    26 июля 2020, 07:45

    Психиатр объяснил, почему мужчинам необходимо плакать

    Андрей Иванов

    Плач эффективно помогает бороться со стрессом. Именно поэтому взрослым мужчинам иногда необходимо пустить слезу. Сдерживать эмоции вредно для здоровья. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал психиатр Евгений Фомин.
    Психиатр объяснил, почему мужчинам необходимо плакать

    «Плакать полезно для нервной системы, поскольку слезы — это мощный антистрессовый механизм. Когда человек плачет, он, образно говоря, позволяет выходить негативным и тяжелым эмоциям через слезы», — заявил Фомин.

    Собеседник добавил, что из-за сложившихся стереотипов, мужчинам сложнее пережить какую-либо тяжелую жизненную ситуацию — представители сильной половины человечества якобы плакать не должны.

    Фомин пояснил, что слезы вымывают из организма токсины и вещества, которые стимулируют стресс. В слезах есть гормон стресса пролактин, поэтому сдерживать плач не стоит. Часто плакать, тем более на людях, тоже нельзя. Человек может привыкнуть к позиции жертвы. Но пустить скупую мужскую слезу в минуты стресса бывает достаточно, чтобы почувствовать себя лучше.

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