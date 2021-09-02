Психиатр объяснил, как распознать психически нездоровых людей в общественных местах

Психиатр Михаил Тетюшкин рассказал о том, как выявить в общественных местах психически нездоровых людей. По словам врача, они обычно ведут диалоги с вымышленными персонажами, размахивают руками, закрывают глаза и уши. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Тетюшкин добавил, что признаки душевнобольных людей очевидны. Например, если человек ведет себя странно и это не обусловлено стилем или особенностями национального поведения, то, скорее всего, у человека есть дисбаланс в психике. Или, например, если человек беспомощен, может выйти зимой из дома в легкой одежде и забыть куда идти. Серьезные расстройства, по словам специалиста, чаще всего проявляются при смене длительности светового дня.

«То, что касается осенне-весеннего обострения это не то, что вот 1 сентября настало, и все люди с психоэмоциональными расстройствами обострились и стали проявлять неадекватность. Обострения могут быть и летом, и зимой. Есть небольшое количество расстройств, которые четко привязаны ко времени года. И оно не относится к психотическим, то есть это не сумасшествие в бытовом понимании, а просто депрессия при снижении инсоляции, то есть солнечного света», — отметил психиатр.

Он пояснил, что принудительная психиатрическая помощь возможна тогда, когда пациент может причинить вред себе или окружающим людям.