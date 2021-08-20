Психиатр объяснил формирование клипового мышления у современных подростков

Современные дети и подростки получают гигантские объемы информации из разных источников, которую очень быстро обобщают в своей голове. Но в основном это короткие отрывки роликов, текстов и музыки. Все вместе это называется клиповым мышлением, в котором нет ничего плохого. Об этом в интервью «360» рассказал главный психиатр Московской области Антон Масякин.

Он подчеркнул, что заявления о том, что дети сегодня не умеют анализировать информацию — этом миф.

«Современные дети могут одновременно слушать музыку, сидеть в интернете, делать домашнее задание с включенным телевизором. Они способны получать всю эту информацию и обобщать. Мы на это неспособны», — заявил Антон Масякин. Он пояснил, что в детстве современных взрослых не было такого объема информации.

При этом он отметил, что если дать ребенку длинный текст без картинок, то он просто переутомится, так как привык к коротким отрывкам, с музыкой и текстами.

«То, что детей вообще утрачен навык анализа, я бы не сказал. Каждое время формирует определенные потребности в определенном мышлении. Клиповое мышление — это отражение современного развития общества», — подытожил специалист.