Общество 29 ноября 2022, 12:59 Психиатр Николаева рассказала, как перестать бояться врачей Психиатр Николаева: боязнь врачей преследует около 5% населения Земли

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Психиатр Елена Николаева в беседе с изданием NEWS.ru сообщила, что ятрофобией — страхом перед врачами — страдают 5% населения нашей планеты. Она объяснила, как можно избавиться от подобной фобии.

По словам специалиста, побороть страх перед походом в больницу можно в том случае, если перестать стесняться говорить правду.

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«Будьте таким же циником, как многие врачи, — вывалите всю правду. Поверьте, медикам в хорошем смысле плевать, смущаетесь вы или нет. Его задача — поставить верный диагноз и помочь вам», — добавила Николаева.

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Психиатр подчеркнула, что ни один врач не станет смеяться, услышав ваш рассказ о «неудобном» симптоме.