Общество 13 декабря 2022, 13:23 Психиатр Николаева посоветовала обходить стороной пьяных прохожих

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Психиатр Елена Николаева в разговоре с изданием NEWS.ru заявила, что пьяных прохожих на улице лучше обходить стороной, тем самым избежав негативных последствий.

В случае, если в ваш адрес пускаются «смешки или оскорбления», их стоит игнорировать.

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«Если вы подойдете и отправите такого грубияна в нокаут, проблемы уже будут у вас. Он или они вам не угрожали, а вы взяли и напали. Плюс в силу состояния пьяные могут оступиться и удариться головой об асфальт или камень и умереть», — сообщила специалист.

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Пьяные люди могут кинуть в вас бутылку или же достать нож. Имея дело с неадекватными людьми, следует быть проще, резюмировала Николаева.

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