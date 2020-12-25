Психиатр назвал провокации причиной жестоких конфликтов у возлюбленных

Специалист отметил, что агрессия является нормальной реакцией в поведении человека.

«Это происходило всегда. Так или иначе, агрессивные формы поведения людям свойственны, это нормальный совершенно расклад», — подчеркнул он.

Федорович пояснил, что ненормальным ярко выраженное негативное поведение становится, когда оно проявляется в социуме. Психиатр заметил, что, зачастую мужчина поднимает руку на женщину, когда она становится для него «раздражающим фактором». При этом в начале отношений дерзкое поведение девушкам как правило нравится.

«Женщинам нравятся настойчивые мужчины. Это альфовость. Мужчина, который ее добивается — это мужчина, который в ее представлении готов о ней заботиться. Нам нужно рожать детей от тех, кто активен, у кого тестостерон», — уточнил врач.

Эксперт уверен, что, если в паре появляется насилие, это должны тщательно проработать правоохранительные органы. Он заметил, что в большинстве случаев плачевные исходы семейного насилия можно предотвратить, если на сообщения об этом вовремя отреагирует полиция.