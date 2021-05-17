Психиатр назвал причину, по которой выпившие люди хватаются за оружие

Психиатр Александр Федорович назвал причину, по которой люди в состоянии алкогольного опьянения проявляют агрессию и хватаются за оружие, написал сайт NEWS.ru.

«Алкоголь и агрессия — это два понятия, которые очень плотно спаяны и связаны между собой. Хотя бы потому, что алкоголь в определенной дозе снижает уровень защитных и социальных механизмов», — пояснил эксперт.

По словам Федоровича, спиртное обесточивает кору лобных долей мозга. По этой причине активируются «генетически древние эмоции». В частности речь идет о враждебности, которая издавна служила для психики человека защитным механизмом. Обычно в случаях с жестокими преступлениями алкоголь выступает триггером — своего рода механизмом и кнопкой, срабатывающей на неадекватную форму поведения.