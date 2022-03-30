Психиатр-нарколог Смышляев: 20% россиян бросят курить из-за повышения цен на сигареты

Некоторые российские курильщики в ближайшее время могут отказаться от вредной привычки из-за резкого повышения цен на табачную продукцию. Таким мнением в эфире радио Sputnik поделился психиатр-нарколог Алексей Смышляев.

По словам врача, курильщики условно делятся на три категории: тех, кто может отказаться от сигарет ради здоровья, тех, кто может бросить из-за накрадывающихся на курильщиков ограничений и тех, кто продолжит курить во что бы то ни стало. Вероятно, представителям второй категории в ближайшее время придется задуматься об избавлении от привычки.

«На вторую часть курильщиков может повлиять фактор роста цен. То есть 15-20% курильщиков повышение цен на сигареты приведет к тому, что они ограничат курение и потом могут бросить», — считает Смышляев.