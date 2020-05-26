Психиатр-нарколог призвал не давать детям алкоголь даже в праздники

Брюн призвал не давать ребенку попробовать алкоголь. Такое заявление специалист сделал в ходе пресс-конференции.

«Доказано: если человеку в детстве понравился алкоголь, то у него больше шансов стать алкоголиком, чем у тех, у кого эффект был наоборот», — пояснил нарколог.

По словам психиатра, люди, как правило, не выбирают именно алкоголь или наркотики. Эксперт уточнил, что счастливые от опьянения родители провоцируют ребенка выбрать такой стиль жизни.

«Призываю родителей не создавать праздник через алкоголь. Создавать его через движение и познание», — заключил Брюн.

Ранее Евгений Брюн поделился данными статистики по смертности в России. Он отметил, что за первые три месяца 2020 года скончалось больше людей трудоспособного возраста, чем в то же время прошлого года. Такую проблему специалисты связывают и с алкоголем.