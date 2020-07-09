Психиатр-нарколог оценил идею запрета продажи зажигалок подросткам

По его словам, токсикомания среди подростков пользуется популярностью с 12 лет. Он отметил, что делают они это из-за невозможности изменить свое сознание.

«Нужно запретить баллончики, с помощью которых заправляют зажигалки, для продажи подросткам. Считаю, что должно быть ограничение по возрасту — до 18 лет. Обычно мы консультируем и лечим подростков, которые употребляют такой газ до 18 лет», — приводит слова Иманбаева НСН.

Он отметил, что после 18 лет человек переходит на другие вещества. Поэтому данная мера может повлиять на ситуацию. Нарколог подчеркнул, что крайне важно, чтобы между подростком и родителями были доверительные отношения.