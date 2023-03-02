02 марта 2023, 15:02
Психиатр Куреков рассказал, как распознать психоз у детей
Психиатр Куреков: стоит обратить внимание на эмоциональную неустойчивость и утомляемость
Эмоциональная неустойчивость, утомляемость, низкая трудоспособность, агрессия, упрямство и лень могут сообщать о наличии психоза у ребенка. Об этом «ФедералПресс» рассказал врач-психиатр Игорь Куреков.
На психическую проблему также указывают капризность и неуправляемость поведения, нарушения сна, тики, вскрикивания и неконтролируемый смех.
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«Многие родители боятся обращаться к специалисту и до последнего откладывают визит, дожидаясь когда у ребенка появятся явно выраженные отклонения», — сказал медик.
Врач посоветовал родителям не затягивать с проблемой и показать ребенка специалисту, поскольку самостоятельно она не решится. Доктор назначит нужную дозу медикаментов, чтобы купировать болезнь.
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