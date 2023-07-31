Общество 31 июля 2023, 18:21 Психиатр Куреков: депрессия может стать причиной возникновения зависимости от компьютерных игр

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Депрессивное состояние и чрезмерное напряжения могут стать причиной развития игромании. Об этом сообщил психиатр Игорь Куреков в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, зависимость от компьютерных игр может быть вызвана длительным стрессом и потребностью в острых ощущениях. Также игромания развивается при желании человека покинуть реальность и уйти в виртуальный мир.

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Куреков отметил, что пристрастие людей к азартным играм входит в спектр поведенческих и психических расстройств.