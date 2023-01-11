Общество 11 января 2023, 15:42 Психиатр Кульгавчук рассказал, в каких случаях нужно обращаться к специалисту за помощью при тяге к алкоголю Психиатр Кульгавчук: нужно беспокоиться о зависимости от алкоголя до ее начала

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Врач-психиатр Евгений Кульгавчук в разговоре с изданием РИА ФАН рассказал, в каких случаях стоит бить тревогу и обращаться к специалисту, если у родственников или друзей наблюдается тяга к алкоголю.

«На первой стадии алкоголизма больные ждут окончания рабочей недели, чтобы „расслабиться“, с удовольствием ищутся поводы для принятия алкоголя. Нередко алкоголь употребляется уже не только в компании, но и в одиночестве», — сообщил медик.

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Такие люди, по его словам, находятся на первой стадии алкоголизма. На второй стадии начинаются так называемые «запои». Третья стадия характеризуется опьянением даже от минимальных доз спиртного.

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Кульгавчук отметил, что тревожиться по поводу алкогольной зависимости лучше всего до начала первой стадии. Он посоветовал учиться радоваться жизни без психоактивных веществ, помня, что алкоголь — это сильный наркотик.