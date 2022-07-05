Психиатр Ковтун перечислил препараты, из-за которых могут лишить водительских прав

Психиатр Александр Ковтун рассказал, после приема каких препаратов в крови могут быть обнаружены психотропные вещества. Такие препараты могут стать причиной лишения водительских прав, передала «Вечерняя Москва».

По данным НСН, в эту категорию входят нейролептики, транквилизаторы, антиконвульсанты и антидепрессанты. Ковтун отметил, что проблемы также могут возникнуть из-за кодеиносодержащих и комбинированных лекарств, например, корвалола, валокордина, валосердина, пенталгина и андипала, в составе которых присутствует фенобарбитал.

Он отметил, что после их приема медосвидетельствование может показать «употребление наркотических веществ».

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов рассказал, что аварии с участием начинающих водителей происходят из-за недостатка у них практики. Он отметил, что купить права в крупных городах сейчас практически нереально. Поэтому основная причина ДТП — это отсутствие практического опыта у водителей. Эксперт заключил, что сейчас программа обучения включает 60 часов вождения, но нужно не менее 120 часов.