Общество 21 марта 2023, 14:42 Психиатр Каторгин рассказал, как вести себя с психически неустойчивыми людьми

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Психиатрические отклонения чаще всего обостряются с наступлением весны. О том, как вести себя с психически неустойчивыми людьми, рассказал врач-психиатр Владимир Каторгин в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, особенностями поведения таких людей могут являться истерики, срывы и неожиданный смех. При взаимодействии и общении с ними нужно вести себя так, как будто перед вами здоровый человек, отметил врач.

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Как сообщил сайт kp.ru, для избежания конфликта с психически неустойчивыми людьми необходимо вести разговор только на нейтральные темы.

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