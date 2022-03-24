Психиатр Калькэ объяснил, как выявить депрессию у близких людей

Врач-психиатр Антон Калькэ в Международный день борьбы с депрессией, который проходит 24 марта, рассказал, как распознать депрессию у родственников либо близких друзей. Об этом написала «Тульская служба новостей».

Региональный минздрав привел данные, что в Тульской области на 100 тысяч населения зарегистрировано 59,1 случаев заболеваемости депрессивными нарушениями. Специалист пояснил, что депрессия возникает тогда, когда человек в течение 14 дней чувствует стойкое снижение настроения.

«Отсутствие желания что-то делать, невозможность получить удовольствие от вещей, которые раньше радовали, опустошение, чувство „камня“ в сердце, снижение жизненной энергии — все эти симптомы в совокупности говорят о развитие депрессии», — отметил врач.

К симптомам этого заболевания можно отнести снижение аппетита, нарушения сна, безразличное выражение лица.

«Есть и такое понятие, как скрытая или высокофункциональная депрессия. Она возникает редко. Это считается сложными случаями. Человек внешне не проявляет никаких признаков расстройства, а внутри у него происходит крах. Такие ситуации могут привести даже к суициду, так как окружающие не могут заранее заметить проблему, чтобы помочь», — заключил Калькэ.