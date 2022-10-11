Психиатр Кадрова рассказала, почему полезно жить отдельно от родителей | 360°

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Психиатр Кадрова рассказала, почему полезно жить отдельно от родителей

Психиатр Кадрова: в 17 лет ребенок не просто готов к отделению — в норме так и должно быть

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Врач-психиатр, психотерапевт тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кадрова заявила, что сепарация от родителей — тот процесс, который должен произойти с каждым ребенком в возрасте 17-20 лет, передала «Вечерняя Москва».

Психолог объяснила, что это момент, когда ребенок постепенно становится самостоятельным и независимым человеком.

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«Сепарация позволяет человеку стать хозяином своей жизни, свободно ей распоряжаться и получать от нее удовлетворение. Он становится независимым и обретает уверенность в себе, может направить свою энергию на достижение своих истинных целей, а не на попытку соответствовать чьим-то ожиданиям», — добавила Кадрова.

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Во время сепарации человек учиться выстраивать личные границы и избавляться от паттернов, которые были усвоены в детстве. Это процесс дает возможность построить здоровые отношения в семье и с друзьями в будущем.

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