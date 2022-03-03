Психиатр Качалов посоветовал обращаться за профессиональной помощью в случае тревожности

Психиатр-психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества, старший научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Павел Качалов рассказал, как справиться с повышенной тревожностью на фоне всплеска негативной информации в интернете. По его словам, прямой поток новостей плохо сказывается на состоянии здоровья, сообщила радиостанция Sputnik.

Психиатр посоветовал не решать проблему самостоятельно, а обратиться за профессиональной помощью.

«В таком случае нужно не медлить и обращаться за психиатрической или психологической помощью, возможно, вам выпишут антидепрессанты. Желательно вместе с этим пройти курс психотерапии. Это особенно актуально ввиду сезонного ухудшения. Мы знаем, что весной психическое здоровье людей оставляет желать лучшего, особенно в плане депрессии. На фоне последних событий людям, чувствительным к сезонным депрессиям, точно стоит обратиться за помощью», — считает он.

Качалов также порекомендовал соблюдать информационную гигиену и периодически отвлекаться от новостей. Сейчас можно больше гулять, выходить в людные места, встречаться с друзьями. Нахождение в замкнутом пространстве наедине с мыслями способствует повышению тревожности.