Психиатр Хуснуллина рассказала, почему люди так остро реагируют на затмения | 360°

Общество 08 ноября 2022, 13:50 Психиатр Хуснуллина рассказала, почему люди так остро реагируют на затмения

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Психиатр-психотерапевт центра ментального здоровья «Эмпатия» Гузель Хуснуллина в разговоре с РИАМО объяснила, почему многие люди так пристально следят за «коридором затмений».

По словам эксперта, вера во что-то мистическое уходит корнями в глубину веков. Тогда наука не могла объяснить те или иные явления, и люди связывали события с чем-то мистическим, тем, что находится на небе.

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Для некоторых людей магическое мышление является спутником тяжелых ментальных недугов.

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«В условиях внешней неопределенности особенно важно найти то, что будет давать вам силу и энергию справляться с трудностями и вести осознанную, счастливую жизнь», — отметила Хуснуллина.

Во вторник, 8 ноября, ожидается полное лунное затмение, которое закроет «коридор затмений». По словам астрологов, это опасный период, несущий испытания и потрясения.