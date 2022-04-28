Психиатр Хуснуллина объяснила, как распознать у человека психические расстройства

Врач-психиатр, психотерапевт центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Гузелия Хуснуллина объяснила, по каким признакам у близкого человека можно распознать психические расстройства. Об этом сообщил сайт РИАМО.

Специалист пояснила, что на это заболевание могут указывать, в первую очередь, частая подавленность, плохой сон и эмоциональные «качели».

«Одни из самых распространенных симптомов психических расстройств — это резкие колебания настроения, патологическое недоверие к близким, внезапная смена привычек. Насторожитесь, если эмоции близкого человека не соответствуют ситуации, например, он радуется чьему-то горю, если он пытается говорить с несуществующим собеседником, „зависает“ в пространстве, постоянно оборачивается, прислушивается к воображаемым звукам», — сказала Хуснуллина.

В том случае, если вы подозреваете у близкого человека какие-то из этих признаков, необходимо обратиться к специалисту. На приеме психиатр пообщается с пациентом, оценит его мимику, движения, темп речи, и на основе полученных данных сделает вывод о наличии у него того или иного расстройства, заключила Хуснуллина.