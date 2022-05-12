Психиатр Харькова рассказала, чем отличается «хорошая» усталость от «плохой»

Врач-психиатр, кандидат медицинских наук Галина Харькова заявила, что хроническая усталость, в отличие от физиологической, является патологией и требует лечения. Об этом написал сайт РИАМО.

Специалист объяснила, что если человек чувствует себя уставшим после тяжелого рабочего дня или спортивного зала, то это нормальная реакция его организма.

«Мы часто слышим от окружающих, да и сами нередко говорим: „Я устал“. Если усталость возникла после бессонной ночи, длительной поездки, активной физической работы, то достаточный сон и отдых быстро вернут человека к полноценной жизни и продуктивной деятельности. Но если после фразы „я устал“ идут оправдания своего несдержанного поведения, рассеянности, нежелания что-либо делать, то тут можно заподозрить астению, при которой кратковременная передышка не поможет», — сказала Харькова.

При астении, по словам специалиста, вялость не проходит даже после полноценного отдыха. Часто с такой проблемой сталкиваются люди с различными психическими расстройствами.

«Астения — прогрессирующее патологическое состояние, для избавления от которого часто требуется обращение к специалисту. Врач выяснит причину возникновения астении и назначит необходимое медикаментозное лечение», — заключила психиатр.