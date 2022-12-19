Общество 19 декабря 2022, 12:04 Психиатр Харькова объяснила желание некоторых людей фотографироваться в спортзале Психиатр Харькова: желание делать фото в фитнес-клубе может говорить о тревожности

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Врач-психиатр центра ментального здоровья Галина Харькова в разговоре с изданием РИАМО объяснила, с чем может быть связано желание некоторых людей фотографироваться во время занятий спортом в фитнес-клубе.

По ее словам, такие люди могут испытывать повышенную тревожность, пытаясь с помощью фотографий заручиться поддержкой окружающих.

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«Я советую им принять установку, что правильно — это не так, как нам показывает лента в соцсетях „успешных людей“, а так, как комфортно. Надо учиться прислушиваться к себе», — сообщила специалист.

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Она советует не ходить в спортзал в том случае, если вы испытываете негативные ощущения от таких занятий. Лучше, на ее взгляд, ходить на ежедневные прогулки или заниматься другими видами активности.

Любование собой может указывать не только на чрезмерную тревожность, но и на черту личности человека, заключила психолог.