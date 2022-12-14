14 декабря 2022, 03:07
Психиатр Фомин рассказал, что люди дают имена машины, так как это дает им чувство комфорта
Психиатр Евгений Фомин рассказал, что привычка давать неодушевленным предметам имена помогает людям сформировать вокруг себя комфортную среду. Об этом сообщил сайт utro.ru.
Он добавил, что такое поведение чаще свойственно детям и может говорить об инфантильности человека.
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«Если все хорошо работает, человек считает, что автомобиль его „любит“», — пояснил психиатр.
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Фомин отметил, что в подобном поведении нет ничего плохого, если оно не перетекает в крайние формы, например, когда человек хочет жениться на неодушевленном предмете.
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