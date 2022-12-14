Общество 14 декабря 2022, 03:07 Психиатр Фомин рассказал, что люди дают имена машины, так как это дает им чувство комфорта

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Психиатр Евгений Фомин рассказал, что привычка давать неодушевленным предметам имена помогает людям сформировать вокруг себя комфортную среду. Об этом сообщил сайт utro.ru.

Он добавил, что такое поведение чаще свойственно детям и может говорить об инфантильности человека.

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«Если все хорошо работает, человек считает, что автомобиль его „любит“», — пояснил психиатр.

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Фомин отметил, что в подобном поведении нет ничего плохого, если оно не перетекает в крайние формы, например, когда человек хочет жениться на неодушевленном предмете.