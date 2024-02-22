22 февраля 2024, 12:45
Психиатр Фомин: крики в лесу помогут снять эмоциональное напряжение зимой
Психиатр Евгений Фомин рассказал о необычном способе улучшить эмоциональное состояние зимой. Непривычные поступки помогут создавать новые нейронные связи в мозгу, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.
В связи с этим врач предложил дать волю чувствам и покричать в лесу.
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«Мы, как правило, живем по шаблонам: поведенческому, эмоциональному и когнитивному. И когда человек делает хоть что-то, выбивающееся за рамки шаблона, это дает определенный положительный психотерапевтический эффект», — пояснил специалист.
По его словам, «усовершенствованная» модель такого метода — занятия вокалом.
Врачи
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