Психиатр Федорович заявил о недостаточном уровне профилактики для психически больных людей

Недостаточный уровень профилактики людей с психическими заболеваниями может быть опасен для общества. Таким мнением поделился врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Об этом сообщило ИА НСН.

«Постфактум мы вдруг узнаем, что этот преступник взаимодействовал со своими друзьями, одноклассниками, интересовался ресурсами, которые позволяют изготовить взрывные устройства и прочее. Здесь вопрос профилактики мог бы быть довольно эффективным, потому что есть разного рода механизмы, которые позволяют выявлять это в рамках подготовки», — пояснил специалист.

Он объяснил, что с помощью профилактики можно было бы выявить людей, склонных к психологическим заболеваниям, а также предотвратить возникновение проблем. Однако главная проблема заключается в том, что следить за такими людьми начинают лишь после социально опасных происшествий.