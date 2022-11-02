Психиатр Федорович посоветовал россиянам не читать негативные новости | 360°

02 ноября 2022, 12:46
Психиатр Федорович посоветовал россиянам не читать негативные новости
Тревога, которая появляется после прочтения негативных новостей, может запросто вылиться в депрессию. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-психиатр Александр Федорович.
«Если человек понимает, что эти мысли нарушают его привычный образ жизни, влияют на настроение, на аппетит и сон, то уже однозначно нужно идти к специалисту», — добавил психиатр.
Реклама
В том случае, если после прочтения новостей у человека срабатывает психосоматика, а следовательно — ухудшается здоровье, ему однозначно необходимо прекратить листать негативную повестку, написало utro.ru.
Реклама
Федорович посоветовал решать проблему не с помощью антидепрессантов, а качественным сном, отдыхом и хорошим питанием.
Реклама
Реклама