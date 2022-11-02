Психиатр Федорович посоветовал россиянам не читать негативные новости | 360°

Общество 02 ноября 2022, 12:46 Психиатр Федорович посоветовал россиянам не читать негативные новости

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Тревога, которая появляется после прочтения негативных новостей, может запросто вылиться в депрессию. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-психиатр Александр Федорович.

«Если человек понимает, что эти мысли нарушают его привычный образ жизни, влияют на настроение, на аппетит и сон, то уже однозначно нужно идти к специалисту», — добавил психиатр.

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В том случае, если после прочтения новостей у человека срабатывает психосоматика, а следовательно — ухудшается здоровье, ему однозначно необходимо прекратить листать негативную повестку, написало utro.ru.

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Федорович посоветовал решать проблему не с помощью антидепрессантов, а качественным сном, отдыхом и хорошим питанием.