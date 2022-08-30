Психиатр Федорович оценил поступок назвавшихся Джоли и Деппом россиян

Пара из Санкт-Петербурга — 34-летний Игорь Ректор и 27-летняя Екатерина Кирпичникова — в день свадьбы сменила имена. Молодожены назвались Джонни Евгеньевичем Деппом и Анджелиной Алексеевной Джоли. В разговоре с News.ru психиатр Александр Федорович назвал поступок молодых людей попыткой привлечь к себе внимание.

«Речь идет о современных реалиях: самое главное — привлечь внимание, чем они и занимаются, а не потому, что он хочет стать клоном Деппа, а она — клоном Джоли. И общая тенденция такова — уронить своего чувака в ванну с сухим льдом, все отснять на камеру, а потом провести репортаж из морга на вскрытии ради лайков и подписчиков», — сказал психиатр.

Федорович добавил, что на такие поступки способны эпатажные люди, любящие внимание. Некоторые люди, отметил специалист, меняют имя, поскольку верят, что оно способно влиять на судьбу.