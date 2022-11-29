Общество 29 ноября 2022, 18:13 Психиатр Федорович назвал самую частую причину преступлений Психиатр Федорович: чаще всего преступления совершаются из-за алкогольного опьянения

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Психиатр Александр Федорович рассказал, что чаще всего люди совершают преступления, будучи пьяными. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Алкоголь — это вещество, которое снижает функции торможения нервной системы, отключает участок мозга, который отвечает за некоторые качества, например, мораль», — пояснил врач.

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Он отметил, что уровень агрессии в обществе за последние лет 15 никак не меняется. Это качество есть у каждого человека от природы и позволяет ему выживать, заключил Федорович.

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