Общество 04 марта 2024, 14:57 Психиатр Файнзильберг рассказал, что настроение может колебаться от ситуации, чувств и даже солнечных лучей

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Врач-психиатр, доцент Института психоанализа Владимир Файнзильберг в беседе с ИА НСН рассказал, что настроение у человека может колебаться в зависимости от ситуации, чувств и даже солнечных лучей.

Эксперт заметил, что длительные холода и отсутствие солнца расшатывают психику не менее, чем какие-то психоэмоциональные потрясения. Примерно у 20% людей обострения происходят осенью или летом.

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«К началу весны происходят истощение. Не зря говорят, что летом надо набраться витаминов, чтобы пережить зиму. Обращения к терапевтам и психологам в конце зимы-начале весны происходят более интенсивно», — сказал психиатр.

В мае начинается спад посещений, который будет продолжаться и летом.