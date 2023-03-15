Общество 15 марта 2023, 12:38 Психиатр Евгений Фомин рассказал, какие весенние обострения могут быть опасны для окружающих

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Весной у многих пациентов с психическими заболеваниями происходит обострение, и часть из них могут быть опасны для окружающих. Об этом радиостанции Sputnik рассказал врач-психиатр Евгений Фомин.

По его словам, пациенты, страдающие депрессиями и тревожными расстройствами, не представляют опасности. Окружающие могут даже не заметить ухудшения их состояния. Совсем иначе дело обстоит с теми, у кого галлюцинации. Они могут быть опасны, но в то же время таких людей можно избегать, потому что они заметны.

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«Обычно такие пациенты заметны, потому что они начинают видеть то, чего не видят другие, могут разговаривать с невидимыми собеседниками. Излишний эмоциональный накал, активная жестикуляция, изменение тембра голоса человека с диагнозом — тоже повод насторожиться», — рассказал психиатр.

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Он добавил, что не стоит спорить с людьми, находящимися в сложном психологическом состоянии, повышать на них голос или отстаивать свою точку зрения. Напротив, им нужна поддержка и понимание.

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