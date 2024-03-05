Общество 05 марта 2024, 13:25 Психиатр Ермолаева: непереносимость звуков может быть связана с генетикой

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Мизофония — расстройство, которое сопровождается эмоциональной реакцией на различные звуки. Человек может испытывать злость или беспокойство во время, например, скрежета по стеклу, передала «Вечерняя Москва» слова психиатра Дарьи Ермолаевой.

Эксперт рассказала о причинах появления недуга. Одна из гипотез этиологии заболевания — генетическая. Теория способна подтвердить наличие проблемы, биологическую природу и нарушения в обработке информации.

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В некоторых случаях симптомы присутствуют с детства, добавила врач. Кроме того, мизофония порой сочетается с другими психическими расстройствами.