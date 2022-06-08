Психиатр Елисеенко рассказал, как распознать педофила

Диагностировать педофилию может только специалист с образованием в области психиатрии. Однако есть признаки, которые могут косвенно указывать на склонности человека и должны насторожить. Об этом для сайта РИАМО рассказал врач-психиатр Антон Елисеенко.

«Так, люди с педофилией могут украдкой бросать взгляды на симпатичных им детей, это может происходить на пляже, в парке, метро. Им нравится общение с несовершеннолетними, более того, им может быть по нраву совместное времяпровождение с детьми, предполагающее активные действия и касания, например, игры», — сказал психиатр.

Также эти люди могут, наоборот, настойчиво подчеркивать свою нелюбовь к детям.

При этом, конечно, любовь или нелюбовь к детям совершенно необязательно свидетельствует о педофилии. Чтобы избежать беды, дети с самых ранних лет должны знать правила взаимодействия со взрослыми, избегать общения с незнакомцами, тем более если они старательно навязывают это общение, подчеркнул врач.