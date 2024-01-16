16 января 2024, 12:12
Психиатр Бархатова посоветовала завести кота и больше двигаться при зимней депрессии
Уменьшение светового дня оказывает негативное влияние на состояние ментального здоровья. Как самостоятельно справиться с зимней депрессией, объяснила психиатр Александрова Бархатова в беседе с ИА НСН.
«Замечательное правило, которое исполнило бы все ваши желания — просто выглянуть в окно, посмотреть и понять, что, если даже вам кажется, что вам так трудно, сложно, а жизнь повернулась к вам спиной, кому-то может быть гораздо хуже и сложнее, чем вам», — рассказала врач.
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Она также посоветовала больше двигаться и отказаться от алкоголя. Положительные эмоции вызовет также и домашний питомец, например, кот, добавила специалист.
Коты
психология
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