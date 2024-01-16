Общество 16 января 2024, 12:12 Психиатр Бархатова посоветовала завести кота и больше двигаться при зимней депрессии

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Уменьшение светового дня оказывает негативное влияние на состояние ментального здоровья. Как самостоятельно справиться с зимней депрессией, объяснила психиатр Александрова Бархатова в беседе с ИА НСН.

«Замечательное правило, которое исполнило бы все ваши желания — просто выглянуть в окно, посмотреть и понять, что, если даже вам кажется, что вам так трудно, сложно, а жизнь повернулась к вам спиной, кому-то может быть гораздо хуже и сложнее, чем вам», — рассказала врач.

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Она также посоветовала больше двигаться и отказаться от алкоголя. Положительные эмоции вызовет также и домашний питомец, например, кот, добавила специалист.