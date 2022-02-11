Психиатр Антон Калькэ рассказал, как распознать у близкого человека начало деменции

Пожилые люди в последние годы все чаще страдают деменцией. Психиатр Антон Калькэ рассказал Тульской службе новостей, как определить у близкого человека ранние признаки деменции.

Один из первых симптомов деменции у пожилых людей — ухудшение памяти.

«Сначала человек забывает то, что было день назад, далее — неделю, месяц и год назад. В конце концов, он помнит себя только в 20-летнем возрасте. Также больной теряет концентрацию: родственника сложно научить чему-то новому, он забывает какие-то привычные бытовые действия», — рассказал Антон Калькэ.

Заметив тревожные признаки, человека лучше отвести к неврологу или психиатру. В случае подтверждения диагноза врач назначит правильную терапию.

«Больного человека нельзя оставлять одного, за ним нужно постоянно смотреть. Кроме того, необходимо создать условия, при которых он не сможет навредить себе или другим: убрать опасные бытовые предметы, спички и зажигалки, химические вещества, перекрыть газ», — добавил специалист.