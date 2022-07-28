Психиатр Алексей Магалиф рассказал, откуда берется «летняя депрессия»

«Зимняя депрессия» — явление, которое многим известно и часто обсуждается. Однако также бывают люди, которые в подавленном состоянии пребывают, наоборот, летом. Психиатр Алексей Магалиф рассказал kp.ru, с чем это может быть связано.

Американский психиатр Норман Розенталь, который в 80-х годах прошлого века описал «зимнюю депрессию», затруднялся ответить, почему на некоторых людей может, наоборот, негативно влиять жаркая погода. Он предполагал, что это связано с нехваткой кислорода летом, с тем, что жара усугубляет состояние людей с нестабильной психикой, или с «перегревом» мозга.

По мнению Алексея Магалифа, жара вряд ли является решающим фактором в возникновении летней депрессии.

«Жара влияет скорее на физическое состояние. Но если изначально у вас было тяжело душевное состояние, то, конечно, дурнота от духоты его усугубит. На самом деле главный фактор, отнимающий у человека силы — неопределенность в будущем. Любые другие факторы (например, перенапряжение на работе из-за отпусков сотрудников) лишь усугубят психологическую усталость. Не забывайте и про ковид — большинство россиян переболели им в той или иной форме», — сказал психиатр.

Он отметил, что депрессивное состояние — очень частый симптом постковидного синдрома.