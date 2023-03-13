Общество 13 марта 2023, 17:15 Психиатр Александр Федорович осудил идею воссоздания цифровых копий умерших

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Воссоздавать цифровые копии умерших людей — это опасное решение, которое может привести к срывам и даже развитию психических заболеваний. Об этом ИА НСН рассказал врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

По его словам, подобная практика, а особенно ее популяризация на коммерческой основе, разрушительна. Влияние подобного общения может быть губительно для психики.

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«Для меня это убийственная тема, уровень трагизма подобного мероприятия настолько велик, что продавать людям идею последующего посмертного взаимодействия, который был для этих людей очень дорог, это настолько аморально», — сказал Александр Федорович.

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