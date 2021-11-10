ПСБ открыл центр уличного баскетбола международного класса в Волгограде

Центр уличного баскетбола международного класса открылся сегодня в Волгограде. В спортивном комплексе есть баскетбольная и стритбольная площадки. Заниматься здесь смогут и дети, и взрослые. Также центр предусматривает все необходимое для спортсменов с ограниченными возможностями.

Комплекс открыли председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков вместе с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. В церемонии приняли участие и серебряные призеры Олимпийских игр по баскетболу 3×3 Станислав Шаров и Александр Зуев, сообщили в пресс-службе ПСБ.

В ходе открытия центра Петр Фрадков отметил, что сейчас стритбол становится все более популярным среди детей и молодежи, активных людей всех возрастов, а уличные виды спорта позволяют миллионам людей вести здоровый и активный образ жизни.

Источник фото: телеканал «360»

«Я надеюсь, в этом есть и наша общая заслуга. Одна из важнейших задач сотрудничества ПСБ с Российской федерацией баскетбола — это системное развитие массового спорта, поддержка инициатив, повышающих интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни, чему сейчас уделяется особое внимание со стороны государства», — сказал он.

Председатель ПСБ добавил, что этот проект будет расширен в будущем и такие центры начнут возводиться и в других регионах в 2022 году.

Сразу после открытия в спортивном комплексе провели турнир по стритболу 3×3 «ПСБ — Детям». Его участниками стали команды спортивных школ Волгограда разных возрастных категорий.

Источник фото: телеканал «360»

Президент РФБ Андрей Кириленко напомнил, что в Волгограде уже пятый по счету центр уличного баскетбола в России. По его словам, среди волгоградцев очень много поклонников этого вида спорта, поэтому комплекс, несомненно, будет очень востребован.

«Еще раз хочу отметить и поблагодарить Петра Михайловича Фрадкова, его личную вовлеченность в этот проект. А центру уличного баскетбола желаю стать еще одной достопримечательностью в прекрасном волжском городе», — сказал Кириленко.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил большой вклад совместного проекта ПСБ и РФБ в популяризацию здорового образа жизни, создание комфортной среды и развитие инфраструктуры и территорий.

«Промсвязьбанк является одним из крупнейших финансовых институтов страны, с участием которого на территории Волгоградской области реализуется ряд взаимовыгодных инвестиционных проектов. Руководство ПСБ и лично вы, Петр Михайлович, занимаете активную позицию по развитию физической культуры и спорта, поддержке других социальных проектов», — добавил он.

Также в ходе рабочей встречи Фрадков и Бочаров обсудили другие вопросы взаимодействия и реализации совместных проектов.

Строительство центров уличного баскетбола реализуется Промсвязьбанком в рамках первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ — Детям» при поддержке РФБ. С начала 2021 года центры уличного баскетбола были открыты в Калининграде, Туле, Новомосковске и Чебоксарах. Ежегодно там могут бесплатно заниматься сотни тысяч взрослых и детей.

Представители банка также напомнили, что ПСБ также является официальным партнером мужской и женской национальных сборных России по баскетболу 3×3, а также чемпионата России по баскетболу 3×3 среди мужчин и женщин в сезонах-2019/20 и 2020/21.