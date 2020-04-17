ПСБ обеспечил финансирование строительства 16 медицинских центров в России

ПСБ обеспечил финансирование ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» на строительство 16-ти многофункциональных военных медицинских центров на территории России — от Калининграда до Камчатки. Банк установил кредитный лимит на исполнение контракта на сумму 6 млрд рублей.

«ПСБ обеспечил все необходимые условия для бесперебойного сопровождения расчетов по государственным контрактам и оперативного финансирования проектов, направленных на выполнение задач Президента и Правительства Российской Федерации. Так, в рамках обеспечения исполнения контракта на постройку многофункциональных военных медицинских центров, банк оперативно обеспечил необходимый объем финансирования, и открыл свыше 1300 отдельных счетов почти 600 предприятиям, входящим в кооперацию по данному проекту», — комментирует Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк».